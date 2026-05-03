Sinner, finale come un allenamento. Zverev travolto in 57', a Madrid è record: quinto 1000 di fila

Madrid - Jannik Sinner trasforma la finale di Madrid in una dimostrazione di superiorità tecnica e mentale, chiudendo la pratica in appena 57 minuti e travolgendo Alexander Zverev con una prestazione senza sbavature. Un successo netto che gli vale il quinto titolo Masters 1000 consecutivo e consolida un dominio ormai sempre più strutturale nel circuito.

L’avvio del numero 1 del mondo è immediato e aggressivo, con percentuali al servizio altissime: 81% di prime palle e un impressionante 88% di punti vinti nel primo set. Zverev, pur mantenendo una buona efficacia in battuta (75% di prime), fatica però a trovare continuità nello scambio da fondo campo, dove Sinner impone ritmo, profondità e pressione costante.

Il tedesco appare presto disordinato e falloso, incapace di reggere l’intensità imposta dall’azzurro, che gli sottrae progressivamente certezze e fiducia. Il primo set scivola via rapidamente fino al 6-1, con Sinner che sul 5-1 in suo favore si ritrova per la prima volta sotto 15-30, ma reagisce con autorità: servizio vincente, palla corta e ace per chiudere ogni spiraglio di rimonta.

Nel secondo set il copione non cambia. L’equilibrio iniziale dura appena due game, poi Sinner accelera nuovamente: break immediato sull’1-1, seguito da un secondo strappo che indirizza definitivamente la finale. Da lì in avanti, l’azzurro controlla senza difficoltà, concedendo un solo punto nei successivi tre turni di battuta e allungando fino al trionfo.

A Madrid, inoltre, arriva un altro tassello storico: la Spagna si aggiunge alla lista dei Paesi conquistati da Sinner, che salgono così a quindici.

Le parole di Sinner

“Sascha non stava giocando il suo miglior tennis, io ho cercato di partire davanti e ho iniziato subito bene con il break. Sono soddisfatto del mio livello. I cinque 1000 di fila? C’è dietro molto lavoro, dedizione, impegno. Questi risultati vogliono dire tanto per me, sono molto contento di continuare a credere in me stesso”.