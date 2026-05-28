Maxi sequestro della DDA di Palermo: patrimonio da oltre 200 milioni riconducibile a Messina Denaro

Palermo - Un patrimonio illecito stimato in oltre 200 milioni di euro è stato ricostruito e sottoposto a sequestro dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, nell’ambito di un’indagine sui proventi del narcotraffico riconducibili al capomafia Matteo Messina Denaro.

L’operazione, condotta in collaborazione con il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, ha riguardato beni, società e disponibilità finanziarie ritenute di origine illecita e aggravate dal metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, si tratta di ricchezze accumulate negli anni ’80 attraverso il traffico di stupefacenti e successivamente reinvestite in attività economiche e strutture societarie anche estere.

Le indagini, coordinate dalla Procura guidata da Maurizio de Lucia con il supporto dell’aggiunto Vito Di Giorgio, hanno avuto una forte dimensione internazionale. Gli investigatori hanno infatti ricostruito i flussi finanziari e i movimenti patrimoniali del sodalizio mafioso anche oltre i confini nazionali, interessando diversi Paesi tra cui Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, con particolare riferimento alle aree di Malaga, Marbella, Benahavís e Puerto Banús.

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, il patrimonio sarebbe stato progressivamente ripulito e reinvestito attraverso una rete di società schermate, incluse realtà offshore, con l’obiettivo di occultarne la provenienza illecita e favorirne la circolazione nel circuito economico legale.

Al termine delle indagini risultano anche tre arresti. L’inchiesta ha portato inoltre al sequestro di beni e attività economiche che, secondo l’impianto accusatorio, sarebbero riconducibili al sistema di accumulazione e reinvestimento dei proventi mafiosi.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità degli indagati dovrà essere eventualmente accertata nel corso del processo, nel contraddittorio tra le parti.