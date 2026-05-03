Madrid, finale Masters 1000: Sinner sfida Zverev per il titolo alla Caja Magica

Madrid - Oggi alle 17 va in scena la finale del singolare maschile del Masters 1000 di Madrid, con protagonista Jannik Sinner contro il tedesco Alexander Zverev.

Il numero 1 del mondo affronta il numero 3 del ranking ATP in quella che rappresenta per Sinner la prima finale in carriera alla “Caja Magica”. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Una rivalità ormai costante nel circuito

Sinner e Zverev si sfidano per la quinta volta consecutiva in un Masters 1000, dopo gli incroci tra semifinali e quarti a Parigi, Miami, Indian Wells e Monte-Carlo. Il bilancio complessivo vede l’azzurro avanti 9-4 nei precedenti, con 9 vittorie negli ultimi 10 confronti diretti. L’ultima affermazione del tedesco risale al 2022 a Monte-Carlo.

In palio il titolo e un record storico

Per Sinner c’è la possibilità di conquistare il primo titolo a Madrid e, soprattutto, di entrare nella storia del tennis: con una vittoria diventerebbe il primo giocatore a vincere cinque Masters 1000 consecutivi.

Il successo inoltre gli garantirebbe il quarto titolo consecutivo del 2026, dopo Indian Wells, Miami e Monte-Carlo, con la possibilità di diventare anche il primo tennista a vincere i primi quattro Masters 1000 della stagione.