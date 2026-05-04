Garlasco, mercoledì interrogatorio per Andrea Sempio: “Estranei i messaggi a Chiara Poggi”

Pavia - È fissato per mercoledì a Pavia l’interrogatorio del 38enne Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. L’uomo dovrà comparire davanti ai magistrati per la prima volta nell’ambito dell’inchiesta che lo vede ora contestato non più in concorso.
Nel frattempo, la difesa respinge con fermezza le interpretazioni circolate in relazione ad alcuni messaggi pubblicati anni fa su un forum dedicato alle tecniche di seduzione. Secondo i legali, si tratterebbe di una “rappresentazione parziale e fuorviante” del materiale emerso.
I messaggi, risalenti al 2010 e firmati con il nickname “Andreas” – riconducibile allo stesso Sempio secondo quanto confermato dalla sua legale – sono tornati al centro dell’attenzione mediatica. In uno di questi, l’uomo parlava di una “one-itis”, definita come un’ossessione sentimentale vissuta in giovane età.
La difesa precisa però che tali riferimenti non avrebbero alcun collegamento con Chiara Poggi né con l’ipotesi investigativa secondo cui il movente sarebbe legato a un rifiuto di natura sessuale.
L’interrogatorio di mercoledì rappresenterà un passaggio chiave dell’inchiesta, che prosegue sotto il coordinamento della procura di Pavia.
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