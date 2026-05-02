Addio ad Alex Zanardi, scompare a 59 anni il campione ed ex pilota

Bologna - È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e simbolo internazionale del paralimpismo. A dare l’annuncio è stata la famiglia del campione bolognese, scomparso all’età di 59 anni.

Zanardi, nato a Bologna, ha attraversato una carriera sportiva unica: dopo gli esordi in Formula 1 negli anni ’90, si è affermato negli Stati Uniti nel campionato CART, prima della svolta drammatica del 2001, quando un incidente al Lausitzring gli costò l’amputazione di entrambe le gambe.

Da quel momento è iniziato un percorso di rinascita sportiva e umana che lo ha trasformato in un simbolo internazionale. Nel paraciclismo ha conquistato quattro ori paralimpici tra Londra 2012 e Rio 2016, oltre a numerosi titoli mondiali, diventando un riferimento assoluto nello sport paralimpico.

Nel 2020 un nuovo grave incidente in handbike durante una manifestazione di beneficenza in Toscana aveva riportato Zanardi in condizioni critiche, dando inizio a un lungo periodo di cure e riabilitazione.

La sua storia è stata per anni raccontata come un esempio di determinazione, resilienza e forza mentale, capace di andare oltre i limiti imposti dalle condizioni fisiche.

Con la sua scomparsa, il mondo dello sport perde una delle figure più rappresentative degli ultimi decenni.