Rimini, Frontemare, weekend tra Spring Party, Follia 2000 e Apericena Latino

Un fine settimana all’insegna dell’intrattenimento e della convivialità prende forma al Frontemare di Rimini, che dal 20 al 22 marzo propone tre serate consecutive capaci di unire ristorazione, spettacolo e musica. Un programma articolato che conferma il locale come uno dei punti di riferimento della nightlife romagnola.Spring Party apre il weekendIl sipario si alza venerdì 20 marzo con lo Spring Party al Top Club Show Dinner. A partire dalle 21.00, il pubblico potrà scegliere tra menù di carne, pesce o formula buffet, in un contesto arricchito da performance di ballerini e momenti di animazione.In consolle il dj Matteo Strocchi, affiancato dalla voce di Roxy Voice, accompagnerà la prima parte della serata, mentre dalle 23.00 il ritmo salirà con il dj set di Gianni Morri, figura storica della scena dance italiana. La direzione artistica è curata da Cristina Venzi.Sabato tra dinner show e Follia 2000Sabato 21 marzo spazio a “Fantastica”, con cena a partire dalle 20.00 e una proposta gastronomica variegata. La serata entrerà nel vivo con il dj set del gruppo Follia 2000, seguito dalla performance di Fabrizio Fratta in consolle, accompagnato dalla voce di Walter Massa, noto speaker radiofonico.L’ingresso dopocena sarà disponibile dalle 22.30, per una notte che si preannuncia ad alta intensità musicale.Domenica ritmo latino per chiudere il weekendDomenica 22 marzo il Frontemare chiude il weekend con l’Apericena Latino, uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico. Dalle 19.00 buffet con specialità romagnole e piatti internazionali, accompagnati da un drink incluso.Dalle 20.30 la pista si accenderà con salsa e bachata selezionate dal dj resident Mauro Catalini, in un’atmosfera informale e coinvolgente pensata per gli amanti dei balli caraibici.Un punto di riferimento della RivieraLe tre serate si inseriscono nella programmazione stagionale del Frontemare, realtà consolidata della Riviera Romagnola che da anni unisce ristorazione e intrattenimento in un’unica proposta.Il locale continua a distinguersi per la capacità di offrire esperienze complete, dove gusto, spettacolo e musica si fondono in un format dinamico e sempre aggiornato, capace di attrarre sia il pubblico locale sia i visitatori della costa.Il weekend del Frontemare si presenta così come un viaggio tra generi e atmosfere diverse, dal dinner show al pop-dance fino alle sonorità latine. Tre appuntamenti consecutivi che confermano la centralità del locale nella scena dell’intrattenimento romagnolo.