Operaio muore schiacciato da una pala meccanica in una cava vicino Roma

Roma - Tragedia sul lavoro a Riano, alle porte di Roma, dove un operaio di 51 anni ha perso la vita in una cava di tufo dopo essere stato investito e schiacciato da una pala meccanica in movimento.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – un cittadino romeno – stava per lasciare il cantiere quando si è verificato l’incidente, avvenuto nella giornata di ieri. L’impatto con il mezzo da lavoro non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i Arma dei Carabinieri, la polizia locale e gli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Dura la reazione del sindacato Filca-Cisl di Roma. «Il nuovo incidente mortale nel settore delle costruzioni ci addolora e indigna. Siamo vicini ai familiari e ai colleghi della vittima e ribadiamo la nostra pressante richiesta a tutti i soggetti coinvolti di impegnarsi al massimo per introdurre tutte le misure per la sicurezza sul lavoro», ha dichiarato il segretario generale Nicola Capobianco.

Il cinquantunenne è la 152esima vittima in un cantiere a Roma e provincia dal 1° gennaio 2003 ad oggi. Tra queste, 58 sono operai stranieri, di cui 42 di nazionalità romena.