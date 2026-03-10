Indian Wells 2026: sedicesimi di Finale, avanzano Tiafoe e Medvedev

Indian Wells, 10 marzo 2026 – Si sono conclusi oggi i sedicesimi di finale del torneo, con alcune partite decisive che hanno definito il quadro degli ottavi. Tra le sorprese della giornata, l’italianoè stato eliminato dall’americano, mentre i favoriti Daniil Medvedev e Alexander Zverev hanno confermato il loro stato di forma.

Risultati principali

Frances Tiafoe (USA) ha dominato Flavio Cobolli (ITA) , imponendosi con un netto 6-1 6-2 e guadagnando l’accesso agli ottavi.

Joao Fonseca (BRA) ha battuto Tommy Paul (USA) 6-2 6-3, confermandosi tra i protagonisti della competizione.

Match combattuto tra i canadesi, con Felix Auger-Aliassime che ha avuto la meglio su Gabriel Diallo 6-7 6-3 6-3.

Arthur Fils (FRA) ha sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics 6-3 7-5, mostrando una solida continuità di gioco.

Tra i favoriti del torneo, Daniil Medvedev (RUS) ha superato senza problemi il cileno Alejandro Tabilo 6-4 6-2, mentre Alexander Zverev (GER) ha faticato ma ha avuto la meglio su Brandon Nakashima (USA) 7-6 5-7 6-4.

L’americano Learner Tien ha avuto la meglio su Ben Shelton 7-6 4-6 6-3.

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) ha vinto 6-2 4-6 6-2 contro il ceco Jakub Mensik , mentre Alex Michelsen (USA) ha battuto in un match estenuante Ugo Humbert (FRA) 7-5 6-7 7-6.

Infine, Taylor Fritz (USA) ha prevalso sul britannico Jacob Fearnley 6-3 6-7 6-1.

Prossimi Ottavi di Finale

Con questi risultati, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma, con gli scontri tra favoriti e outsider pronti a regalare spettacolo. Attenzione particolare ai match che vedranno in campo Medvedev, Zverev e Tiafoe, tutti giocatori in ottima forma e motivati a raggiungere le fasi finali del torneo.

Il Masters 1000 di Indian Wells continua così a confermarsi uno degli appuntamenti più seguiti della stagione, con partite ad alta intensità e risultati sorprendenti già nei primi turni a eliminazione diretta.