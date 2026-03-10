Giochi Paralimpici Milano-Cortina: pioggia di medaglie per l’Italia nello sci alpino

Milano-Cortina, 10 marzo 2026 – Gli azzurri continuano a brillare ai Giochi paralimpici con una nuova pioggia di medaglie nello sci alpino. Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, ha conquistato l’oro nella combinata categoria ipovedenti, portando a tre il suo bottino personale in queste Paralimpiadi.
Prima di lui, Chiara Mazzel, guidata da Nicola Cotti Cottini, aveva ottenuto l’argento nella stessa disciplina. Altri podi italiani arrivano da Federico Pelizzari, argento nella combinata categoria standing, e Renè De Silvestro, secondo nella categoria sitting.
Con questi risultati, l’Italia supera il numero di medaglie conquistate a Pechino 2022, aggiungendo anche un oro in più rispetto alle precedenti Paralimpiadi. Gli azzurri confermano così la loro leadership e il grande momento nello sci alpino paralimpico.
