Duplice omicidio di Villa Pamphilj: Francis Kaufmann sarà sottoposto a perizia psichiatrica

Roma - La Corte d’Assise di Roma ha disposto una perizia psichiatrica su Francis Kaufmann, l’uomo accusato dell’omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, i cui corpi furono trovati lo scorso anno a Villa Pamphilj. La decisione della Corte accoglie la richiesta della difesa, che vuole accertare se l’imputato sia in grado di partecipare al processo. Ai periti è stato concesso un termine di 30 giorni per completare la valutazione. Le accuse nei confronti di Kaufmann includono omicidio aggravato dai futili motivi e occultamento di cadavere.

La difesa aveva chiesto la perizia già alla prima udienza del processo, lo scorso febbraio. L’avvocato Paolo Foti ha sottolineato il peggioramento delle condizioni mentali del suo assistito, evidenziando episodi di comportamento confuso e alterchi in carcere. La Procura di Roma si era opposta, ma la Corte ha comunque deciso di procedere.

I fatti risalgono a giugno 2025, quando i corpi di Anastasia Trofimova, 28 anni, e della figlia sono stati ritrovati a pochi metri di distanza. L’autopsia ha stabilito che la donna è morta per soffocamento, la bambina per strangolamento. Dopo gli omicidi, Kaufmann era fuggito a Skiathos, in Grecia, dove è stato arrestato. Dalle verifiche è emerso inoltre che utilizzava da anni l’identità falsa di “Rexal Ford”.

Il pm Antonio Verdi ha chiarito che non si procede per femminicidio, poiché i reati sono stati commessi prima dell’entrata in vigore della normativa specifica, il 17 dicembre 2025.

Tra i testimoni figurano persone che hanno avuto contatti con Kaufmann, Trofimova e la figlia tra aprile e giugno 2025, inclusi episodi di risse e un video del 5 giugno che mostra Kaufmann ubriaco con la bambina accanto a un motorino, mentre la madre era già stata uccisa.

Dalle indagini è emerso anche che l’imputato, nei giorni successivi all’omicidio, aveva tentato di inserire la figlia in agenzie di baby modelling, secondo quanto rilevato dall’analisi del suo traffico telefonico, continuando nel frattempo a chiedere soldi a familiari e amici mentre progettava la fuga da Roma.