Dimissioni Delmastro e Bartolozzi, il plauso di Meloni: “Scelta di responsabilità, faccia lo stesso anche Santanchè”

Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso apprezzamento per la decisione del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rassegnare i rispettivi incarichi.
In una nota, la premier ha ringraziato entrambi per il lavoro svolto “con dedizione”, sottolineando il valore della scelta compiuta in termini di responsabilità istituzionale.
Meloni ha inoltre auspicato che, “sulla medesima linea di sensibilità istituzionale”, una decisione analoga possa essere condivisa anche dal ministro del Turismo Daniela Santanchè.
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