Blitz antidroga a Roma: sequestrati oltre 40 kg di stupefacente e 50.000 euro in contanti

Roma – Un’operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di oltre 40 kg di droga tra hashish e marijuana e più di 50.000 euro in contanti, con diversi arresti in città. L’azione è scattata dopo giorni di pedinamenti di una donna romana di 57 anni, sospettata di essere il punto di riferimento di un giro di rifornimento di stupefacenti.

Gli investigatori della VI Sezione della Squadra Mobile hanno assistito alla consegna di una dose direttamente a bordo della sua auto. In quel momento la donna e l’acquirente sono stati fermati: nel veicolo sono stati trovati oltre 100 grammi di marijuana, nascosti tra la tasca della portiera e la borsa.

L’emporio della droga nel quartiere Portuense

La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione della donna, nel quartiere Portuense, ha permesso di scoprire un vero e proprio emporio della droga, con oltre 36 kg di hashish e 6 kg di marijuana suddivisi in panetti contrassegnati da diciture simili a marchi di dolciumi, abbigliamento e cartoni. Nell’appartamento sono stati sequestrati anche 118 dispositivi elettronici contenenti Thc e materiale per il confezionamento delle dosi. In una cassetta di sicurezza, infine, è stato trovato un portagioie con oltre 50.000 euro in contanti, probabile guadagno dell’attività illecita. La donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Altri arresti nel quadrante est della Capitale

Le operazioni della Polizia di Stato hanno interessato anche altre zone di Roma. A San Basilio un uomo è stato fermato con 50 dosi tra cocaina e hashish e 500 euro in contanti di origine non giustificata. A Ponte di Nona, una coppia è stata arrestata per un giro di spaccio con ruoli ben definiti: uno gestiva i contatti e l’incasso, l’altro le consegne. Al Quarticciolo, una donna è stata fermata mentre faceva la spola tra un muretto e un punto prestabilito per le consegne, trovata con 19 dosi di cocaina.

L’operazione evidenzia un controllo capillare del territorio da parte della Polizia di Stato per contrastare il traffico e lo spaccio di droga nella Capitale.