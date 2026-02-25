Sanremo 2026, seconda serata con quindici Big e le sfide delle Nuove Proposte

Sanremo - La kermesse delentra nel vivo con la seconda serata, in programma oggi, mercoledì 25 febbraio 2026. Sul palco delsi esibiranno quindici artisti della categoria Big, mentre le quattro Nuove Proposte si sfideranno in due duelli diretti.

A condurre la serata sarà Carlo Conti, affiancato dai co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Sono previsti inoltre interventi speciali: Bresh dal Suzuki Stage di Piazza Colombo e Max Pezzali in collegamento dalla Costa Toscana.

Il sistema di votazione coinvolge la Giuria delle Radio e il Televoto per la categoria Big, mentre per le Nuove Proposte si aggiunge la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

FantaSanremo 2026: bonus e malus della prima serata

La prima serata, martedì 24 febbraio, ha già assegnato i primi punti del FantaSanremo 2026, con l’attribuzione di bonus e malus personalizzati per ciascun artista. I premi speciali degli sponsor hanno contribuito a delineare la classifica provvisoria della competizione.

Momenti memorabili della prima serata

Tra i momenti più apprezzati dal pubblico, il medley di Tiziano Ferro e la simpatica gag con Can Yaman, che ha portato il baciamano a Kabir Bedi, hanno animato la serata, offrendo spettacolo e emozioni agli spettatori presenti all’Ariston.