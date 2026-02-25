Sanremo 2026: prima serata tra grandi ospiti e i cinque artisti più votati dalla Sala Stampa

Sanremo - Ilè ufficialmente cominciato martedì 24 febbraio 2026. Nella prima serata, a votare sono stati esclusivamente i giornalisti della Sala Stampa, Tv e Web, che hanno stilato la classifica dei cinque artisti più votati (in ordine sparso):insieme a

Arisa, alla sua ottava partecipazione al Festival, ha presentato Magica favola, un brano simile a un diario, tra infanzia, primi amori, ferite e desiderio di pace. Fulminacci, alla sua seconda partecipazione, ha cantato Stupida fortuna, dedicata alla capacità di affrontare le paure del futuro. Serena Brancale si è esibita con Qui con me, una ballata malinconica dedicata alla madre scomparsa, mentre Ditonellapiaga, con Che fastidio!, ha espresso disagio e frustrazione verso ipocrisie sociali, mode e convenzioni. Infine, Fedez e Masini, con Male necessario, hanno portato un messaggio sulla trasformazione delle difficoltà della vita in opportunità.

La serata si è aperta con l’esibizione di Olly, sulle note di Balorda Nostalgia, e ha visto la partecipazione di grandi ospiti: Laura Pausini, Can Yaman, e il ritorno sul palco di Kabir Bedi, in un abbraccio intergenerazionale tra vecchio e nuovo Sandokan.

Carlo Conti ha ricordato il maestro Peppe Vessicchio e ha accolto Gianna Pratesi, 105 anni, tra le prime donne a poter votare, simbolo dei partigiani e della libertà conquistata in Italia.

Superospite della serata, Tiziano Ferro ha cantato per sette minuti senza sosta i suoi più grandi successi, regalando anche il nuovo singolo Sono un grande, celebrazione della sua unicità e della capacità di riconoscere il proprio valore. Max Pezzali ha chiuso con un medley travolgente, facendo ballare la Costa Toscana e il pubblico dell’Ariston.