Rogoredo, oggi l’interrogatorio di Carmelo Cinturrino: ammissioni e tensioni politiche

Rogoredo - È in programma oggi alle 11 nel carcere di San Vittore l’interrogatorio di Carmelo Cinturrino, il poliziotto fermato con l’accusa di aver ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel cosiddetto boschetto dello spaccio di Rogoredo. La Procura di Milano ha ipotizzato nei suoi confronti l’omicidio volontario. Le indagini, però, sembrano delineare un quadro diverso da quanto dichiarato dall’agente: il giovane pusher, ucciso con un solo colpo, non avrebbe impugnato la pistola, poi risultata essere una replica di Beretta 92, collocata accanto al corpo dallo stesso Cinturrino. Gli inquirenti sottolineano inoltre che l’agente, con un metodo definito "allarmante", potrebbe avere potenzialità criminali e ci sarebbero forti rischi di reiterazione del reato.
Le ammissioni al legale
Ieri, nel colloquio con l’avvocato Piero Porciani, Cinturrino avrebbe ammesso di aver collocato lui la replica della Beretta 92 accanto al corpo senza vita del 28enne. Ha raccontato di aver detto a un collega di recarsi al commissariato di via Mecenate per prendere uno zaino, sapendo cosa conteneva. L’agente continua a negare rapporti "pericolosi" con i pusher della zona e le accuse di richieste di pizzo e droga. Ha dichiarato al suo legale: «Quando ho visto Mansouri mettersi la mano in tasca, mi sono spaventato e ho sparato. Solo in quel momento ho realizzato che aveva in mano un sasso».
Reazioni politiche
Sulla vicenda è intervenuto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sottolineando la necessità di severità: «Chiedo una grande severità verso i delinquenti, e una doppia severità se a commettere un reato grave è un poliziotto. Ma attenzione: la pena deve essere giusta per l’agente e al contempo per il bandito. Non vorrei che si perseguitino solo i poliziotti e non chi viola sistematicamente la legge. Perseguiamo i banditi fino in fondo; se un poliziotto sbaglia gravemente, ancora più severità, ma senza dimenticare la giustizia verso chi delinque».
