Rogoredo, oggi l’interrogatorio di Carmelo Cinturrino: ammissioni e tensioni politiche

Rogoredo - È in programma oggi allenel carcere dil’interrogatorio di, il poliziotto fermato con l’accusa di aver ucciso il 28enneil 26 gennaio nel cosiddetto. Laha ipotizzato nei suoi confronti l’omicidio volontario. Le indagini, però, sembrano delineare un quadro diverso da quanto dichiarato dall’agente: il giovane pusher, ucciso con un solo colpo, non avrebbe impugnato la pistola, poi risultata essere una, collocata accanto al corpo dallo stesso Cinturrino. Gli inquirenti sottolineano inoltre che l’agente, con un metodo definito "allarmante", potrebbe avere potenzialità criminali e ci sarebbero

Le ammissioni al legale

Ieri, nel colloquio con l’avvocato Piero Porciani, Cinturrino avrebbe ammesso di aver collocato lui la replica della Beretta 92 accanto al corpo senza vita del 28enne. Ha raccontato di aver detto a un collega di recarsi al commissariato di via Mecenate per prendere uno zaino, sapendo cosa conteneva. L’agente continua a negare rapporti "pericolosi" con i pusher della zona e le accuse di richieste di pizzo e droga. Ha dichiarato al suo legale: «Quando ho visto Mansouri mettersi la mano in tasca, mi sono spaventato e ho sparato. Solo in quel momento ho realizzato che aveva in mano un sasso».

Reazioni politiche

Sulla vicenda è intervenuto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sottolineando la necessità di severità: «Chiedo una grande severità verso i delinquenti, e una doppia severità se a commettere un reato grave è un poliziotto. Ma attenzione: la pena deve essere giusta per l’agente e al contempo per il bandito. Non vorrei che si perseguitino solo i poliziotti e non chi viola sistematicamente la legge. Perseguiamo i banditi fino in fondo; se un poliziotto sbaglia gravemente, ancora più severità, ma senza dimenticare la giustizia verso chi delinque».