Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Italia d’oro nella staffetta mista e Arianna Fontana sempre più nella storia

Milano-Cortina 2026

Milano - L’Italia si conferma protagonista alleconquistando l’, mentreaggiunge un’altra pagina memorabile alla sua carriera: la 35enne valtellinese conquista la, a una sola dal record italiano dello schermidore

Semifinale spettacolare

Gli azzurri, già argento a Pechino 2022, hanno superato rocambolescamente Olanda e Corea del Sud, tra le favorite, nella semifinale. Con due cambi rispetto al turno precedente — Chiara Betti per Elisa Confortola e Thomas Nadalini per Luca Spechenhauser — la squadra italiana ha saputo controllare la gara e chiudere in 2’37”482, davanti alla Cina campione uscente.

Finale: la magia di Fontana

Nella finale, con le donne ad aprire e due frazioni a testa per un totale di 2.000 metri, Arianna Fontana ha firmato il sorpasso decisivo sulla Cina a metà gara, trasformando la competizione in una sinfonia azzurra. La seconda parte della staffetta ha visto Confortola, Nadalini e Sighel consolidare il vantaggio, con quest’ultimo che ha tagliato il traguardo addirittura voltando le spalle, a suggello di una prestazione magistrale. L’Italia ha chiuso in 2’39”019, seguita da Canada (argento, 2’39”258) e Belgio (bronzo, 2’39”353), mentre la Cina si è dovuta accontentare del quarto posto.

Celebrazioni e festa al Forum

Al Forum di Milano, i sei azzurri, abbracciati e fasciati dal tricolore, hanno ricevuto l’ovazione del pubblico. Arianna Fontana è stata al centro dell’attenzione, mentre Confortola e Sighel, coppia anche nella vita, hanno festeggiato con grande emozione. Presente anche Martina Valcepina, esclusa dai Giochi per infortunio, che ha condiviso la gioia insieme ai compagni.

Bronzo azzurro anche nel curling

La giornata tricolore si è chiusa con un’altra medaglia: gli azzurri del curling, Italia-Regno Unito 5-3, conquistano il bronzo dopo una partita impeccabile, riscattando la semifinale persa il giorno prima e confermando il podio olimpico dopo l’oro di Peachino 2022 per Constantini e Mosaner.

L’Italia continua così a brillare a Milano-Cortina 2026, tra conferme storiche e nuove emozioni, consolidando la propria tradizione nello short track e nello sport invernale olimpico.