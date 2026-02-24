Brescia, motociclista 57enne perde la vita in un incidente stradale

Manerbio, Brescia - A, nella serata del 23 febbraio 2026, unha perso la vita in un tragico incidente lungo la, nella zona della bassa bresciana, nota per la frequenza di sinistri gravi.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro si sarebbe scontrato con un’automobile Kia guidata da un giovane di 29 anni, per cause ancora in corso di accertamento.

L’allarme è stato immediatamente lanciato al Numero Unico per le Emergenze 112 di Brescia, e sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 Brescia. Nonostante il pronto intervento, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sono ora affidate alla Polizia Stradale di Brescia, che dovranno chiarire l’esatta dinamica del sinistro.