Napoli piange Francesco Paolo Casavola, ex presidente della Corte Costituzionale

Napoli – Lutto nel mondo della magistratura e della cultura giuridica: è morto a Napoli Francesco Paolo Casavola, originario di Taranto, ex presidente della Corte Costituzionale e storico del Diritto romano. Avrebbe compiuto 95 anni il prossimo 12 gennaio.

Casavola, nato il 12 gennaio 1931 in via Anfiteatro 44 a Taranto, è stato docente universitario a Bari e a Napoli, Garante per l’editoria e la radiodiffusione, presidente del Comitato nazionale per la bioetica e dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani.

Il sindaco di Napoli, Piero Bitetti, lo ricorda come un “giurista illustre, colto e raffinato”, capace di formare generazioni di studiosi e di contribuire significativamente alla loro crescita professionale. “Il patrimonio umano e accademico non va disperso – ha aggiunto il sindaco –. Faremo in modo di ricordarlo adeguatamente. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”.

Francesco Paolo Casavola lascia un’eredità importante sia nel campo della magistratura sia in quello della ricerca accademica, con un contributo che ha segnato la giurisprudenza e la cultura italiana.