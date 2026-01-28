Lorenzo Musetti costretto al ritiro contro Djokovic agli Australian Open: il serbo in semifinale

Melbourne - Colpo di scena agli Australian Open sulla Rod Laver Arena. Lorenzo Musetti è stato costretto al ritiro all’inizio del terzo set del quarto di finale contro Novak Djokovic a causa di un problema muscolare alla gamba destra, quando era in vantaggio di due set a zero con il punteggio di 6-4, 6-3. Il tennista serbo accede così in semifinale, dove affronterà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

L’azzurro stava disputando una partita di altissimo livello, apparendo superiore a Djokovic per intensità, precisione e varietà di gioco nei primi due parziali. Dopo l’avvio del terzo set, però, Musetti ha accusato un fastidio alla coscia destra ed è stato costretto a chiedere il medical time-out. Il fisioterapista è intervenuto con un massaggio, ma le condizioni del carrarino non gli hanno consentito di proseguire l’incontro.

Dopo pochi minuti, la dolorosa decisione del ritiro, tra gli applausi del pubblico australiano che aveva apprezzato la prestazione dell’italiano fino a quel momento.

Sportivo il commento di Djokovic a fine match: «Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore è stato Musetti. È stato davvero sfortunato, gli auguro di guarire presto».

Resta l’amarezza per un’occasione sfumata quando la semifinale sembrava alla portata, ma anche la consapevolezza di una crescita evidente per Musetti, capace di mettere in grande difficoltà uno dei più grandi campioni della storia del tennis.