Italia spaccata in due: sospesa la circolazione tra Firenze Rifredi e Campo di Marte per lavori al Ponte al Pino

Firenze - Domani, 24 gennaio, e domenica 25 gennaio, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Firenze Rifredi e Campo di Marte sarà sospesa a causa dei lavori sul cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”. L’interruzione interesserà Frecce Trenitalia, Italo, Intercity e treni regionali, con possibili ritardi di oltre due ore per chi percorrerà la vecchia linea Tirrenica.

Bus sostitutivi

I passeggeri potranno utilizzare bus sostitutivi messi a disposizione tra le due stazioni. Per la prima volta, questi autobus saranno condivisi da Frecciarossa Trenitalia e Italo, garantendo collegamenti alternativi durante le 24 ore di sospensione della circolazione.

Lavori al Ponte al Pino e rinnovo degli scambi

Oltre al “Ponte al Pino”, saranno eseguiti interventi di rinnovo degli scambi nella stazione di Firenze Santa Maria Novella, con una riduzione del 50% dei treni previsti. I maggiori disagi interesseranno soprattutto la tratta Roma–Firenze, con tempi di viaggio prolungati fino a due ore.

I viaggiatori sono invitati a verificare gli orari aggiornati e a programmare eventuali spostamenti in anticipo.