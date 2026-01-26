Caso Signorini: bloccato dal Tribunale di Milano il format di Corona

Milano – Nuovi guai giudiziari per Fabrizio Corona. Il Tribunale civile di Milano, con provvedimento urgente emesso dal giudice Roberto Pertile, ha disposto misure cautelari contro l’ex agente fotografico su richiesta di Alfonso Signorini, assistito dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia.

Secondo il provvedimento, Corona non potrà trasmettere la prossima puntata del suo format “Falsissimo”, prevista per questa sera, e dovrà rimuovere dai social e da ogni piattaforma digitale i contenuti delle due puntate precedenti che riguardano Signorini. L’ex agente fotografico è inoltre vietato di pubblicare, diffondere o condividere ulteriori contenuti che possano ledere la reputazione, l’immagine o la riservatezza del giornalista.

Il giudice ha inoltre ordinato a Corona di depositare in Tribunale entro due giorni tutti i supporti fisici contenenti documenti, immagini, video e corrispondenza, sia telematica sia cartacea, relativi alla sfera privata di Signorini. Per ogni violazione delle misure, Corona dovrà pagare 2.000 euro al giorno, oltre al pagamento delle spese legali, superiori a 9.000 euro.

Corona, tramite il suo legale Ivano Chiesa, ha annunciato ricorso in appello, sostenendo che la decisione costituisce una forma di censura preventiva, contraria alla libertà di parola sancita dalla Costituzione italiana.

Parallelamente, l’ex agente fotografico è stato sanzionato dalla Consob con una multa di 200.000 euro per la violazione del regolamento UE sulle cripto-attività (MiCAR), relativa all’offerta al pubblico della “memecoin $Corona”. L’autorità ha inoltre disposto un’ingiunzione a cessare immediatamente la violazione.

Secondo la Consob, Corona ha promosso l’offerta senza redigere né notificare un white paper approvato dall’Autorità competente, esponendo i risparmiatori italiani a rischi non valutabili. L’Autorità ha sottolineato la gravità della condotta, considerandola una violazione consapevole e diretta delle regole di trasparenza per gli investitori.

Con queste due vicende, Corona si trova a fronteggiare contemporaneamente problematiche di natura civile e regolamentare-finanziaria, entrambe con conseguenze rilevanti sulla sua attività pubblica e imprenditoriale.

