Australian Open: Sinner si arrende a Djokovic in semifinale, Alcaraz sfiderà Nole in finale

– Dopo due anni di trionfi a Melbourne,ai quarti di finale, fermato in una battaglia di quattro ore da. Il match, combattuto fino all’ultimo punto, si è chiuso con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 in favore del serbo.

Intanto, nell’altra semifinale, Carlos Alcaraz ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev in cinque set nonostante i crampi, guadagnandosi la finale contro Djokovic.

La cronaca del match

Sinner ha iniziato il match in grande spolvero, conquistando il primo set 6-3. Nel secondo set, Djokovic ha reagito con un break nel quarto gioco e ha chiuso il parziale 6-3. Il terzo set è stato molto equilibrato, con Sinner che ha strappato il 6-4 al termine di un finale incandescente. Nel quarto set, il serbo ha imposto il proprio gioco, vincendo 6-4 grazie a un break iniziale. Nel quinto set, Djokovic ha strappato il servizio al settimo gioco e ha chiuso la partita 6-4, dopo quattro ore di gioco intenso.

Le parole di Djokovic

Dopo la vittoria, Djokovic ha dichiarato:

"Grazie a Jannik per avermi permesso di vincere una partita. Grazie a chi è restato qui fino alle 2 del mattino a seguirci. Sinner e Alcaraz giocano a un livello super, ma si possono battere. Anche io so giocare a quel livello. Ho visto la partita di Alcaraz, incredibile. Oggi il valore del biglietto è stato ripagato."

Il serbo avrà ora la possibilità di conquistare il suo 25° Slam in carriera, affrontando Alcaraz in finale.