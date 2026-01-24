Australian Open: Sinner, Darderi e Musetti agli ottavi nonostante il caldo estremo

Melbourne – Una giornata di caldo estremo ha messo a dura prova giocatori e spettatori all’, costringendo gli organizzatori a sospendere temporaneamente il gioco e a chiudere il tetto del campo principale. Nonostante le condizioni proibitive,ha superato lo statunitensein quattro set (4-6, 6-3, 6-4, 6-4), soffrendo contro crampi e stanchezza fisica.

«Oggi ho fatto molta fatica fisicamente – ha dichiarato Sinner in campo –, sono stato fortunato con la Heat Rule che mi ha permesso di prendermi il mio tempo. Ho iniziato ad avere crampi dappertutto e devo sicuramente lavorare su questo. Ho cercato di fare il meglio con quello che avevo a disposizione».

Insieme a lui passano agli ottavi anche Luciano Darderi, che ha battuto in quattro set il russo Karen Khachanov (7-6, 3-6, 6-3, 6-4), conquistando per la prima volta questo traguardo all’Australian Open, e Lorenzo Musetti, che ha avuto la meglio sul ceco Tomas Machac in cinque set (5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2) in una vera maratona di gioco.

Il prossimo turno vedrà un derby tutto italiano tra Sinner e Darderi, mentre Musetti affronterà il suo prossimo avversario con l’obiettivo di proseguire la sua corsa tra le migliori sedici del torneo.

Il caldo torrido, con temperature fino a 40 gradi, ha condizionato lo svolgimento del torneo, richiedendo pause strategiche e interventi dei medici per tutelare la salute dei giocatori.