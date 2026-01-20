Australian Open, esordio vincente per Jannik Sinner: Gaston si ritira in lacrime

Melbourne, 20 gennaio 2026 – Jannik Sinner parte con il piede giusto agli Australian Open, superando il francese Hugo Gaston con il punteggio di 6-2, 6-1 nel primo turno.
Il francese, visibilmente sofferente a causa di un infortunio, è stato costretto al ritiro dopo aver perso il secondo set. Tornato al suo posto tra lacrime e asciugamano sul viso, Gaston ha lasciato il campo tra la commozione.
Sinner, detentore del titolo, vola così al secondo turno del torneo, confermando le attese dopo una prestazione solida e decisa.
