Australian Open, esordio vincente per Jannik Sinner: Gaston si ritira in lacrime

10:55 SPORT


Melbourne, 20 gennaio 2026 – Jannik Sinner parte con il piede giusto agli Australian Open, superando il francese Hugo Gaston con il punteggio di 6-2, 6-1 nel primo turno.

Il francese, visibilmente sofferente a causa di un infortunio, è stato costretto al ritiro dopo aver perso il secondo set. Tornato al suo posto tra lacrime e asciugamano sul viso, Gaston ha lasciato il campo tra la commozione.

Sinner, detentore del titolo, vola così al secondo turno del torneo, confermando le attese dopo una prestazione solida e decisa.

