Anguillara Sabazia, ritrovato il corpo di una donna scomparsa: apparterrebbe a Federica Torzullo

– Questa mattina i carabinieri hanno recuperato il corpo di una donna all’interno dell’azienda di Claudio Agostino Carlomagno, marito della donna, scomparsa dieci giorni fa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

Il cadavere era sotterrato in un canneto alle spalle dell’azienda. Manca ancora il riconoscimento ufficiale, ma dagli indumenti e dagli effetti personali presenti si presume si tratti di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa l’8 gennaio. La salma è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l’autopsia e il riconoscimento formale.

Il marito, Claudio Carlomagno, si trova attualmente presso la caserma dei carabinieri ed è indagato per omicidio. Secondo quanto ricostruito, ieri, 17 gennaio, erano già state rinvenute tracce di sangue all’interno dell’abitazione della donna, sugli abiti da lavoro del marito, nella sua auto, in una cava e sul mezzo meccanico presente nell’azienda.

Dichiarazioni dell’avvocato

L’avvocato di Carlomagno, Andrea Miroli, ha dichiarato che il marito avrebbe avuto intenzione di consegnarsi spontaneamente in caserma, ma è stato arrestato prima. “So che era sua intenzione recarsi autonomamente in caserma, ma è stato arrestato prima. È certamente privo della libertà personale, ma non sono ancora a conoscenza del provvedimento specifico”, ha spiegato il legale.

Le indagini

Gli accertamenti degli ultimi giorni sono stati condotti dai Carabinieri, con il supporto del RIS di Roma, e hanno permesso di repertare numerose tracce ematiche nell’abitazione e negli spazi circostanti. La videosorveglianza della villetta della famiglia mostra che la donna non è più uscita da casa dalle ore 19:30 dell’8 gennaio, mentre il marito è stato visto uscire il giorno successivo intorno alle 7:30.

Gli investigatori si concentrano attualmente sul marito, che viveva con la donna e il loro figlio di 10 anni, cercando di verificare le sue dichiarazioni, ricostruire l’intera vicenda, individuare il movente e accertare eventuali responsabilità di terzi.