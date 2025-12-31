Tunnel sotto la Manica, traffico ripreso dopo l’interruzione di corrente: possibili ritardi Eurostar

Getlink, il gestore del tunnel sotto la Manica, ha comunicato che il problema tecnico che ieri aveva interrotto il servizio per gran parte della giornata è stato risolto e che il traffico ferroviario è ripreso in entrambe le direzioni. “L’incidente relativo all’interruzione di corrente nel tunnel è stato risolto durante la notte. Il traffico è ripreso regolarmente”, si legge nel comunicato ufficiale.

Eurostar, la compagnia ferroviaria che collega Regno Unito e Francia, aveva già avvertito questa mattina i passeggeri tramite il sito ufficiale di possibili ritardi e cancellazioni dell’ultimo minuto. “Prevediamo di attivare tutti i nostri servizi oggi, ma a causa dell’impatto in corso potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell’ultimo minuto”, si legge nella nota. Gli utenti sono invitati a consultare costantemente gli aggiornamenti per pianificare i propri viaggi.