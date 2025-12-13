Sant’Angelo a Lecore, trovato il corpo di un 32enne in un baule: indagini in corso

Sant'Angelo a Lecore (Firenze) – Macabro ritrovamento in un’abitazione della frazione fiorentina di Sant’Angelo a Lecore, dove il corpo senza vita di un uomo di 32 anni è stato rinvenuto all’interno di un baule. La scoperta è avvenuta nel corso di un’ispezione dei vigili urbani, intervenuti a seguito di una segnalazione.

Il cadavere si trovava nella casa in cui il 32enne viveva insieme all’anziana madre e ai fratelli. Al momento restano ignote le cause del decesso, ma dai primi accertamenti non emergerebbero segni di violenza sul corpo. Le condizioni della salma, tuttavia, fanno ritenere che la morte risalga a molto tempo prima del ritrovamento.

I vigili urbani erano già intervenuti una prima volta nella serata del 12 dicembre, senza rilevare anomalie. Durante una seconda ispezione, però, è stato individuato il baule che conteneva il corpo dell’uomo, dando avvio alle indagini.

Sul posto è intervenuto il pubblico ministero di turno della Procura di Firenze, che nelle prossime ore ascolterà i familiari. L’anziana madre è stata trovata in gravi condizioni di salute e in stato di denutrizione: per lei si è reso necessario il ricovero in ospedale. I due fratelli, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono stati invece accompagnati negli uffici della polizia locale di Campi per essere sentiti.

Gli inquirenti stanno ora ricostruendo quanto accaduto all’interno dell’abitazione e le circostanze che hanno portato alla morte del 32enne, mentre proseguono gli accertamenti medico-legali per chiarire le cause del decesso e il periodo esatto in cui sarebbe avvenuto.