Putin: “Crediamo nella vittoria in Ucraina”. Discorso di Capodanno alla nazione

Mosca – La Russia crede fermamente nella vittoria in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russonel corso del tradizionale discorso di Capodanno alla nazione, trasmesso con le immagini del Cremlino illuminate di notte sullo sfondo.

Durante il breve intervento di circa tre minuti, Putin si è rivolto direttamente ai cittadini russi e ai partecipanti all’operazione militare speciale in Ucraina, congratulandosi con le truppe e ribadendo: “Crediamo in voi e nella vostra vittoria”.

Unità nazionale e grande famiglia

Il presidente ha fatto appello all’unità della nazione: “Siamo una grande famiglia, forte e unita. Contiamo sulla nostra forza, su chi ci è vicino e caro. Possano le nostre tradizioni, la fede e la memoria unire tutte le generazioni e sostenerci sempre”.

Le prime persone ad ascoltare il discorso sono state quelle delle regioni orientali della Kamchatka e di Chukotka, già nel nuovo anno per via del fuso orario.

Amore per la patria e sostegno reciproco

In un passaggio del discorso, Putin ha sottolineato il legame con il popolo russo: “Siamo uniti nel nostro amore sincero, altruista e devoto per la Russia”. Ha poi lodato le forze armate: “Faccio i complimenti a tutte le nostre truppe e ai nostri comandanti. Il futuro ci attende, e ciò che sarà dipende in gran parte da noi. Facciamo affidamento sulla nostra forza, sui nostri cari, e siamo sempre pronti a offrire una spalla”.

Il presidente ha concluso sottolineando il ruolo dell’unità nazionale nello sviluppo del Paese: “Il lavoro, i successi e i risultati di ciascuno di noi creano nuovi capitoli nella nostra storia millenaria, e la forza della nostra unità determina la sovranità e la sicurezza della patria, il suo sviluppo e il suo futuro”.