Pier Silvio Berlusconi: “In Forza Italia servono facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato”

Milano, 11 dicembre 2025 – “Il mio pensiero non cambia: in Forza Italia servono facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato”. Così Pier Silvio Berlusconi si è espresso parlando con i giornalisti durante gli auguri di fine anno negli studi Mediaset, sottolineando la necessità di rinnovamento all’interno del partito fondato da suo padre.

“Ho gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra di Forza Italia – ha aggiunto – hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre, cosa tutt’altro che facile. Ma per il futuro ritengo inevitabile il ricambio generazionale e l’introduzione di nuove idee”.

Pier Silvio ha precisato che il rinnovamento non deve mettere in discussione i valori fondanti di Forza Italia, che restano quelli ispirati dal pensiero e dall’agire politico di Silvio Berlusconi, ma che devono essere declinati alla realtà del 2025. “Quello che vale per Forza Italia vale per la politica in generale”, ha sottolineato.

Sulla possibilità di una sua discesa in campo, Pier Silvio Berlusconi ha chiarito: “Non è un tema che oggi esiste. Tutte le energie sono dedicate a Mfe, alla nostra Europa e quelle che rimangono alla mia famiglia, che è il centro della mia vita”. E scherzando sul fatto che nel 2027 avrà la stessa età di suo padre quando si candidò in politica, ha aggiunto: “Oggi la scienza porta la vita ad allungarsi, c’è tempo...”.

Alle parole del figlio del fondatore di Forza Italia è seguito il commento del presidente del partito Antonio Tajani: “Io sono assolutamente a favore del rinnovamento costante del partito. È quello che stiamo facendo, facendo emergere anche i giovani: penso al segretario nazionale dei giovani, ai nuovi eletti alle ultime regionali, ragazzi di 24-25 anni, e ai nostri vice segretari. I congressi che abbiamo fatto e che faremo servono proprio a questo, ad allargare e rinnovare”.

Tajani ha definito le parole di Pier Silvio “sollecitazioni positive” e ha sottolineato la “perfetta sintonia sulla necessità del rinnovamento e di guardare al futuro”.