Corso di laurea in filosofia per ufficiali, Bernini garantisce l’attivazione dopo la polemica con UniBo

Modena – “Sono qui a Modena proprio per garantire che il corso si farà”. Con queste parole la ministra dell’Università Anna Maria Bernini chiude la vicenda relativa alla presunta mancata accettazione da parte dell’Università di Bologna della proposta dell’Accademia Militare di Modena di istituire un corso di laurea in filosofia riservato agli allievi ufficiali. “Polemica chiusa? Per quanto mi riguarda sì, l'importante è che il corso si faccia. Mi faccio garante della realizzazione del corso, come ha detto giustamente la presidente Meloni e in questo mi sento di rappresentare tutto il governo”, ha aggiunto la ministra nel corso di un incontro a Modena.

La polemica era nata dalle dichiarazioni del generale Masiello, capo di Stato Maggiore dell’Esercito, secondo cui l’Ateneo non avrebbe accolto la proposta dell’Accademia. In giornata, la premier Giorgia Meloni aveva definito la mancata attivazione “un atto incomprensibile e gravemente sbagliato”, sottolineando che arricchire la formazione degli ufficiali con competenze umanistiche rappresenta un valore strategico per le Forze Armate e per la Nazione.

Dall’altra parte, l’Università di Bologna ha precisato di non aver mai negato l’iscrizione a nessuno e di collaborare regolarmente con l’Accademia Militare di Modena, riservando da vent’anni posti agli allievi per il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. Il problema, secondo l’Ateneo, riguardava una nuova proposta di percorso triennale esclusivo in Filosofia per soli allievi ufficiali, che prevedeva lo svolgimento delle attività interamente presso l’Accademia e un significativo fabbisogno didattico. Dopo una valutazione interna sulla sostenibilità, la disponibilità dei docenti e le risorse necessarie, il Dipartimento di Filosofia aveva deciso di non procedere, comunicando comunque la piena disponibilità a future interlocuzioni.

Con l’intervento della ministra Bernini, il governo assicura ora che il corso sarà attivato, chiudendo una vicenda che aveva suscitato forti reazioni politiche e mediatiche.