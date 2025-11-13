Tragedia a Muggia: madre uccide il figlio di 9 anni, indagini in corso

Muggia (Trieste), 13 novembre 2025 – Una vicenda drammatica ha sconvolto la comunità di Muggia ieri sera: una donna di nazionalità ucraina ha ucciso il figlio di nove anni, tagliandogli la gola, all’interno della propria abitazione nel centro del comune in provincia di Trieste.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe dovuto tornare dal padre, che ne aveva ottenuto l’affidamento, alle 21 di ieri. Non presentatosi all’appuntamento, il genitore, che non vive in Friuli Venezia Giulia, ha tentato di contattare telefonicamente la madre senza successo, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento delle forze dell’ordine

Intorno alle 22, vigili del fuoco e agenti di polizia sono intervenuti sul posto. Grazie a un’autoscala, i vigili hanno raggiunto la finestra dell’abitazione, trovando il corpo del bambino in bagno, già deceduto da alcune ore. La madre, 55 anni, è stata rinvenuta in stato di choc. Secondo le prime informazioni, la donna era in carico al Centro di salute mentale, mentre la famiglia era seguita dai servizi sociali.

Tentativo di gesto autolesionista

Le prime indagini indicano che la donna avrebbe utilizzato un coltello da cucina per commettere l’omicidio e successivamente avrebbe tentato un gesto autolesionista. La situazione familiare, definita complessa ma “non drammatica” dal sindaco di Muggia, era monitorata dal tribunale e dai servizi sociali fin dalla nascita del bambino.

Reazioni della comunità

Il sindaco Paolo Polidori ha annunciato il lutto cittadino e ha spiegato che la comunità locale è profondamente scossa. “La situazione era seguita da quando il bambino è nato, era difficile ma non lasciava presagire un epilogo simile. La comunità è devastata”, ha dichiarato Polidori, aggiungendo che sono stati attivati servizi di supporto psicologico per la scuola e i compagni del bambino.

Il piccolo frequentava il quarto anno della scuola elementare slovena di Muggia e, nonostante l’affidamento al padre, poteva incontrare la madre secondo le disposizioni del tribunale. Le indagini sulla dinamica dell’omicidio sono ancora in corso, mentre le autorità cercano di identificare eventuali responsabilità e chiarire le circostanze del tragico episodio.