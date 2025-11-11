Pordenone, donna di 75 anni muore investita e trascinata da un’auto

Pordenone - Tragedia nella tarda serata di ieri a, inall’altezza dell’intersezione con via Sile: una donna di 75 anni è morta dopo essere statada un’auto.

La vittima, che si trovava poco distante dalla propria abitazione, è stata travolta da una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 32 anni, originario di Cordenons, che secondo le prime ricostruzioni non si sarebbe accorto dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, e successivamente la donna è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Pordenone, dove è stato constatato il decesso a causa dei gravi traumi riportati.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il tratto di strada è rimasto chiuso per alcune ore per consentire i rilievi tecnici da parte delle forze dell’ordine.