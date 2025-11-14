Muggia, madre uccide il figlio di 9 anni durante una visita genitoriale: aveva già minacciato di farlo

– Tragedia a, in provincia di Trieste, dove una donna di origine ucraina,, 55 anni, ha ucciso il figlio ditagliandogli la gola durante una visita genitoriale. La donna, seguita in passato da un centro di salute mentale, era tornata a incontrare il bambino senza la presenza degli assistenti sociali solo da pochi giorni.

L’allarme è scattato mercoledì 12 novembre intorno alle 21, quando il padre del bambino, 58 anni, ha constatato che il figlio non era ancora uscito dalla casa della madre. La donna è stata ritrovata con ferite da arma da taglio sul corpo.

Secondo quanto riportato dai giornali, la separazione tra madre e padre era stata difficile fin dalla nascita del bambino. Documenti giudiziari e testimonianze riportano minacce della donna all’ex marito: “Ricordati bene che se io muoio anche nostro figlio muore con me! E non sto scherzando”. Solo due anni fa, il bambino aveva riferito di essere stato stretto al collo dalla madre.

Il parroco di Muggia, don Andrea Destradi, ha invitato la comunità a stringersi intorno non solo al padre, ma anche alla madre, definendo la parola chiave della vicenda “fragilità”. Il padre, distrutto dal dolore, ha dichiarato al Corriere della Sera: “Lei lo ha ucciso brutalmente, non voglio nemmeno sapere il resto. Come faccio ora? Una vita senza mio figlio”.

I preparativi per la festa di San Martino, prevista da oggi a domenica, sono stati sospesi e l’evento rinviato a data da destinarsi.