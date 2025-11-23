Coppa Davis, Italia campione per il terzo anno consecutivo: Cobolli firma il 2-0 contro la Spagna

BOLOGNA – È un’Italia in trionfo quella che esce dalla Fiera di Bologna, con 10mila spettatori in delirio, festeggiando la terza vittoria consecutiva in Coppa Davis. Senza Jannik Sinner, gli azzurri hanno conquistato il titolo battendo la Spagna nella finale decisiva: dopo il punto di Berrettini su Carreno Busta, Flavio Cobolli ha firmato il 2-0 con una rimonta da applausi contro Jaume Munar (1-6 7-6 7-5).

La partita:

Il match sembrava compromesso dopo un primo set dominato da Munar, che ha sfruttato al massimo il servizio e i vincenti da fondo campo, portandosi rapidamente sul 4-0 e chiudendo il set 6-1 in 34 minuti. Cobolli appariva impietrito e in difficoltà, incapace di imporre il proprio gioco.

Il secondo set ha inizialmente seguito lo stesso copione: Munar brekkava subito Cobolli, ma l’azzurro ha iniziato a ritrovare sicurezza nel quinto game, riuscendo a sfruttare un nastro favorevole e conquistando finalmente il vantaggio. Da quel momento Cobolli ha mostrato aggressività e precisione, soprattutto con il rovescio lungolinea, riequilibrando la partita. Nel tie-break decisivo del secondo set, il romano ha saputo resistere alla pressione di Munar e conquistare il 7-6.

Il terzo set è stato un equilibrio costante fino al 5-5, quando Cobolli ha piazzato il break decisivo e chiuso 7-5, completando la rimonta e regalando all’Italia la vittoria finale.

Il contesto:

Negli ultimi due anni, l’Italia aveva già trionfato in Coppa Davis con la squadra guidata da Sinner. Questa volta, nonostante l’assenza del talento altoatesino, gli azzurri hanno dimostrato compattezza e talento, con Berrettini e Cobolli protagonisti indiscussi. La vittoria rappresenta un segnale di continuità e forza del tennis italiano a livello internazionale, confermando la nazionale tra le potenze mondiali della disciplina.