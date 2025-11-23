Coppa Davis 2025, finale: Italia avanti 1-0 contro la Spagna grazie a Berrettini

– La finale di Coppa Davis vede protagoniste ancora una volta, anche senza la presenza dei big Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Nella sfida decisiva in programma a Bologna, gli azzurri inseguono il tris consecutivo, mentre i campioni spagnoli hanno eliminato in semifinale la Germania.

Il primo singolare ha visto affrontarsi Matteo Berrettini e Pablo Carreno Busta. L’azzurro ha dominato la partita, vincendo il primo set 6-3 in 35 minuti e aggiudicandosi il secondo set 6-4, regalando così il primo punto all’Italia.

Il secondo singolare, tra Flavio Cobolli e Jaume Munar, ha visto l’azzurro cedere il primo set 6-1 in 34 minuti. Il secondo set è ancora in corso, con l’esito che potrebbe rimettere in equilibrio la sfida.

Se necessario, il doppio sarà il momento decisivo: le coppie scelte dai capitani Volandri e Ferrer sono Bolelli-Vavassori per l’Italia e Granollers-Martinez per la Spagna. Questo match potrebbe essere determinante per l’assegnazione del trofeo, confermando ancora una volta la rivalità storica tra i due Paesi nelle competizioni internazionali di tennis.