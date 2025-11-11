Aereo militare turco C-130 si schianta al confine tra Georgia e Azerbaigian

Unsi è schiantato al confine tramentre era diretto verso la Turchia. A bordo c’erano, tra cui membri dell’equipaggio, come confermato dal

Secondo quanto riferito, il velivolo stava rientrando in patria quando si è verificato l’incidente. Le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso. Anche il Ministero dell’Interno georgiano aveva precedentemente confermato lo schianto, precisando che l’aereo si è abbattuto a circa 5 km dal confine con l’Azerbaigian. Contestualmente è stata aperta un’indagine ufficiale per accertare le cause dell’incidente.

Ankara invita alla cautela mediatica

L’autorità statale per la radio e la televisione turca (RTÜK) ha invitato i media del Paese a diffondere esclusivamente informazioni provenienti da fonti ufficiali, sottolineando che non devono essere condivise immagini della scena dell’incidente. Il presidente di RTÜK, Mehmet Danis, ha ribadito l’importanza di attenersi a comunicazioni verificate da enti autorizzati.

Nonostante la cautela dei media ufficiali, sui social network alcuni utenti hanno avanzato ipotesi di sabotaggio, ma al momento non ci sono conferme e le autorità turche insistono nel diffondere solo aggiornamenti ufficiali.