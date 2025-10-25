Jannik Sinner in finale all’ATP 500 di Vienna

Vienna - Il, approda alla finale dell’dopo aver superato l’australianoin due set,

Per Sinner è la 31ª finale in carriera a livello ATP e l’8ª del 2025 su dieci tornei disputati quest’anno, confermando la sua costanza e la forma eccezionale.

Il match ha visto il giovane italiano controllare il gioco, capitalizzando i momenti chiave e limitando le chances dell’avversario. Gli highlights della partita mostrano la solidità del suo servizio e la precisione nei colpi da fondo campo, fattori determinanti per la vittoria.

Sinner si prepara ora alla sfida decisiva per il titolo, consolidando ulteriormente il suo status tra i top player del circuito ATP.