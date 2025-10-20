Halloween in mare con MSC Crociere: party, giochi e spettacoli da brivido per tutta la famiglia

19:09 Crociere


20 ottobre 2025 – Mancano appena due settimane alla festa più spaventosa dell’anno e MSC Crociere si prepara a trasformare le proprie navi in autentici regni di Halloween. Fino al 31 ottobre, grandi e piccini potranno vivere un’esperienza ricca di divertimento e intrattenimento a tema, tra laboratori creativi, quiz da brivido, spettacoli e feste in costume.

Le attività a bordo sono pensate per tutte le età e includono:

  • MSC Scary House, dove l’area bambini si trasforma in una casa stregata con stanze misteriose e incontri con lo staff in versione mostruosa.

  • MSC Scary Park, un’area giochi a tema Halloween con sfide, sorprese e premi settimanali.

  • Spooky Traditions Trivia, quiz sulle tradizioni più inquietanti della festività, tra misteri e curiosità spettrali.

  • Monstrous Make-Up & Creepy Costumes, laboratorio creativo per trucco e costumi da brivido, con premi per le migliori creazioni.

  • Halloween Parade, una sfilata colorata con musica, teatro, maschere e la mascotte MSC Doremi.

  • MSC Monster Mash Dance Lesson, lezioni di danza con i successi musicali più iconici di Halloween.

  • Scary Karaoke, serata di karaoke spettrale con voci, costumi e divertimento assicurato.

MSC Crociere si occupa di ogni dettaglio per garantire un’esperienza indimenticabile tra relax e divertimento in mare, offrendo momenti speciali sia per i più piccoli sia per gli adulti.

Per scegliere la tua crociera da brivido e scoprire tutte le attività a bordo, è possibile visitare il sito ufficiale www.msccrociere.it o rivolgersi alla propria agenzia di viaggi di fiducia.

