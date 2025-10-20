Halloween in mare con MSC Crociere: party, giochi e spettacoli da brivido per tutta la famiglia

– Mancano appena due settimane alla festa più spaventosa dell’anno esi prepara a trasformare le proprie navi in autentici regni di. Fino al 31 ottobre, grandi e piccini potranno vivere un’esperienza ricca di divertimento e intrattenimento a tema, tra laboratori creativi, quiz da brivido, spettacoli e feste in costume.

Le attività a bordo sono pensate per tutte le età e includono:

MSC Scary House , dove l’area bambini si trasforma in una casa stregata con stanze misteriose e incontri con lo staff in versione mostruosa.

MSC Scary Park , un’area giochi a tema Halloween con sfide, sorprese e premi settimanali.

Spooky Traditions Trivia , quiz sulle tradizioni più inquietanti della festività, tra misteri e curiosità spettrali.

Monstrous Make-Up & Creepy Costumes , laboratorio creativo per trucco e costumi da brivido, con premi per le migliori creazioni.

Halloween Parade , una sfilata colorata con musica, teatro, maschere e la mascotte MSC Doremi .

MSC Monster Mash Dance Lesson , lezioni di danza con i successi musicali più iconici di Halloween.

Scary Karaoke, serata di karaoke spettrale con voci, costumi e divertimento assicurato.

MSC Crociere si occupa di ogni dettaglio per garantire un’esperienza indimenticabile tra relax e divertimento in mare, offrendo momenti speciali sia per i più piccoli sia per gli adulti.

Per scegliere la tua crociera da brivido e scoprire tutte le attività a bordo, è possibile visitare il sito ufficiale www.msccrociere.it o rivolgersi alla propria agenzia di viaggi di fiducia.