Halloween in mare con MSC Crociere: party, giochi e spettacoli da brivido per tutta la famiglia

20 ottobre 2025 – Mancano appena due settimane alla festa più spaventosa dell’anno e MSC Crociere si prepara a trasformare le proprie navi in autentici regni di Halloween. Fino al 31 ottobre, grandi e piccini potranno vivere un’esperienza ricca di divertimento e intrattenimento a tema, tra laboratori creativi, quiz da brivido, spettacoli e feste in costume.
Le attività a bordo sono pensate per tutte le età e includono:
-
MSC Scary House, dove l’area bambini si trasforma in una casa stregata con stanze misteriose e incontri con lo staff in versione mostruosa.
-
MSC Scary Park, un’area giochi a tema Halloween con sfide, sorprese e premi settimanali.
-
Spooky Traditions Trivia, quiz sulle tradizioni più inquietanti della festività, tra misteri e curiosità spettrali.
-
Monstrous Make-Up & Creepy Costumes, laboratorio creativo per trucco e costumi da brivido, con premi per le migliori creazioni.
-
Halloween Parade, una sfilata colorata con musica, teatro, maschere e la mascotte MSC Doremi.
-
MSC Monster Mash Dance Lesson, lezioni di danza con i successi musicali più iconici di Halloween.
-
Scary Karaoke, serata di karaoke spettrale con voci, costumi e divertimento assicurato.
MSC Crociere si occupa di ogni dettaglio per garantire un’esperienza indimenticabile tra relax e divertimento in mare, offrendo momenti speciali sia per i più piccoli sia per gli adulti.
Per scegliere la tua crociera da brivido e scoprire tutte le attività a bordo, è possibile visitare il sito ufficiale www.msccrociere.it o rivolgersi alla propria agenzia di viaggi di fiducia.
