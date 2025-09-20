Mondiali di atletica, Tokyo: Battocletti di bronzo nei 5.000. Italia presenta ricorso sulla staffetta veloce

ph_Francesca Grana

L’azzurra conquista la seconda medaglia iridata dopo l’argento nei 10.000. Attesa per l’esito del ricorso dopo il contatto tra Jacobs e l’atleta sudafricano Maswanganyi.

Tokyo, 20 settembre 2025 – L’ottava giornata dei Mondiali di atletica si apre con un’altra gioia per l’Italia: Nadia Battocletti conquista la medaglia di bronzo nei 5.000 metri, arricchendo il suo bottino dopo l’argento nei 10.000. Una prova di grande coraggio e maturità, quella della mezzofondista trentina, che ha tenuto il passo del terzetto keniano favorito fino all’ultimo giro.

La vittoria è andata a Beatrice Chebet, oro in 14’54”36, davanti alla connazionale Faith Kipyegon (14’55”07). Battocletti ha chiuso terza in 14’55”42. “Ero stanca, ma ho pensato: ‘lo sono anche loro’. Mi sono detta di provarci, e sono felice di averlo fatto”, ha dichiarato l’azzurra, emozionata per la doppia medaglia mondiale. “Ora ci sono le Olimpiadi di Los Angeles, tre anni passano in fretta: voglio sognare in grande anche lì”.

Il ricorso sulla staffetta

La giornata azzurra è segnata anche dalla polemica nella staffetta veloce: la Federazione italiana ha presentato ricorso dopo un contatto nella seconda frazione tra Marcell Jacobs e il sudafricano Shaun Maswanganyi. L’episodio, avvenuto in pieno cambio, avrebbe compromesso la corsa del campione olimpico. La decisione ufficiale dei giudici è attesa nelle prossime ore.