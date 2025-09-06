Milano, poliziotto investe e uccide Matteo Barone: arrestato per omicidio stradale

È stato arrestato il poliziotto libero dal servizio che, nella notte tra venerdì e sabato, ha investito e uccisoin via Porpora a Milano. L’agente, in forza al commissariato Garibaldi Venezia, è stato portato nel carcere didai ghisa del Radiomobile con l’accusa di

Secondo quanto risulta, il poliziotto avrebbe fatto segnare al pre-test alcolemico valori compresi tra 0,5 e 0,8 grammi di etanolo per litro di sangue.

La dinamica dell’incidente

Il ventiseienne appartenente alle forze dell’ordine stava rientrando a casa dopo una serata con amici. All’incrocio con via Ingegnoli, la Lancia Ypsilon dell’agente ha travolto Matteo Barone, che stava tornando a casa dai genitori, a soli 500 metri dal suo appartamento. Il corpo della vittima è stato sbalzato a 37 metri dal punto d’impatto, segnale che l’auto viaggiava probabilmente oltre il limite dei 50 km/h.

Soccorsi e decesso

Il poliziotto si è fermato per prestare soccorso, ma l’impatto è stato letale. Barone, trasportato in condizioni gravissime al Policlinico, è deceduto un’ora dopo l’incidente. Il giovane avrebbe compiuto 26 anni tra pochi giorni. Nato a Poggibonsi, in provincia di Siena, viveva con la famiglia in una traversa di via Porpora, a breve distanza dal luogo della tragedia.

Il provvedimento nei confronti dell’agente è stato motivato anche dal mancato rispetto del Codice della strada, in particolare la precedenza non data a un pedone sulle strisce.