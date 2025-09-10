Maltempo in Lombardia: disagi a Lecco e Como, evacuazioni a Blevio e Torno

– La provincia di Lecco è stata colpita nella notte da un intenso maltempo che ha portato forti piogge e raffiche di vento a partire dalle 4.30. Ancora questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi per mettere in sicurezza abitazioni, strade e infrastrutture.

Alla stazione ferroviaria di Bulciago, un treno è stato fermato a pochi metri da una voragine, in un punto dove la massicciata era stata erosa dall’acqua, causando la sospensione della circolazione ferroviaria.

La perturbazione ha interessato buona parte della Lombardia, con i principali disagi nelle province di Como e Lecco. Nel comasco, le squadre dei vigili del fuoco hanno gestito circa 50 interventi, tra cui l’evacuazione precauzionale di abitazioni nei comuni di Torno e Blevio, colpiti dall’esondazione di torrenti montani.

In totale, sono state evacuate 19 persone a Blevio e 7 a Torno, mentre la strada provinciale Lariana è stata chiusa nel tratto di Blevio per allagamenti e smottamenti. Diversi automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati all’interno dei veicoli.

Le autorità locali invitano la popolazione alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti in caso di nuove emergenze legate al maltempo.