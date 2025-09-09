Israele colpisce Hamas a Doha e ordina evacuazione nella Striscia di Gaza

DOHA, QATAR - Un alto funzionario israeliano ha confermato a Channel 12 che le forze israeliane hanno condotto un’operazione mirata contro alti esponenti di Hamas nella capitale del Qatar, Doha. L’attacco ha provocato un’esplosione presso il quartier generale dell’organizzazione, e secondo la Tv saudita al Arabiya, il leader di Hamas Khalil al-Hayya, capo negoziatore e già vice di Yahya Sinwar, sarebbe stato ucciso.

Il governo del Qatar ha definito “codardo” l’attacco, denunciando una “flagrante violazione di ogni diritto internazionale”, come riportato da al Jazeera.

Nella stessa giornata, Israele ha annunciato l’accettazione della proposta di accordo avanzata dal presidente Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, dichiarando che l’intento è “terminare le ostilità in conformità ai principi stabiliti dal gabinetto di sicurezza”, secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri Gideon Sa’ar.

Intanto, l’IDF ha ordinato l’evacuazione di tutti i residenti presenti nella città di Gaza, comprese le aree dalla città Vecchia fino al quartiere Tuffah e verso il mare, sottolineando la determinazione a sconfiggere Hamas.

A questo si aggiunge un nuovo episodio nelle acque tunisine: la Global Sumud Flotilla ha diffuso filmati di sicurezza a bordo della nave ‘Family’ che confermerebbero un attacco di drone contro una delle imbarcazioni dirette a Gaza, a Sidi Bou Said. Nei video si vede il panico a bordo dopo la fiammata e il rumore dell’esplosione, con i passeggeri che reagiscono spaventati. Gli organizzatori hanno confermato che tutti i presenti sono al sicuro.

La situazione resta estremamente tesa sia sul piano diplomatico sia sul terreno, mentre le operazioni israeliane continuano a suscitare condanne internazionali e preoccupazioni per la popolazione civile.