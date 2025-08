Netanyahu pronto a occupare tutta la Striscia di Gaza: “Agire subito per salvare gli ostaggi”

Shutterstock

GAZA - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe deciso di procedere con l’occupazione completa della Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito da un alto funzionario del suo ufficio, “se non agiamo ora gli ostaggi moriranno” e l’enclave palestinese “resterà sotto il controllo di Hamas”.

Fonti interne indicano che anche l’ex presidente americano Donald Trump avrebbe dato il via libera all’operazione militare, sottolineando come “gli Usa concordano sul fatto che Hamas non vuole un accordo”.

Nel frattempo, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato la cancellazione dello stato d’emergenza bellico, in vigore dal 7 ottobre, e hanno iniziato ad alleggerire il personale militare in servizio attivo.

La situazione sarà al centro della riunione odierna del Consiglio di Sicurezza dell’ONU dedicata al Medio Oriente.