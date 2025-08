Israele risponde a Mattarella e annuncia aiuti umanitari per Gaza: il quadro internazionale resta teso

ROMA - Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha espresso grande rispetto per il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, definito “amico”, ma ha voluto chiarire alcune affermazioni recenti riguardanti la situazione a Gaza. In un lungo post pubblicato su X, Herzog ha smentito le accuse di “uccisioni indiscriminate” da parte di Israele, sottolineando che “vogliamo solo vivere in pace e sicurezza”.Nel frattempo, il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha annunciato l’avvio di una missione congiunta dell’Esercito e dell’Aeronautica Militare per il trasporto e l’aviolancio di beni di prima necessità destinati ai civili di Gaza, duramente colpiti dal conflitto. I primi aviolanci sono programmati già a partire dal 9 agosto.Sul fronte diplomatico, gli Stati Uniti mantengono un ruolo attivo. L’inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e l’ambasciatore Usa in Israele, Mike Huckabee, si trovano attualmente a Gaza per monitorare la distribuzione degli aiuti umanitari. La visita include un sopralluogo al centro di distribuzione della Gaza Foundation a Rafah, nel sud della Striscia, segno dell’impegno statunitense nonostante i negoziati appaiano in stallo.Donald Trump, infine, ha dichiarato al giornalista di Axios Barak Ravid di essere “al lavoro su un piano per sfamare Gaza”. “Vogliamo aiutare le persone. Vogliamo aiutarle a vivere. Vogliamo dare loro da mangiare”, ha affermato, sottolineando come questa assistenza “avrebbe dovuto accadere molto tempo fa”.La situazione nella regione resta quindi estremamente delicata, con continue tensioni e tentativi diplomatici di garantire aiuti umanitari fondamentali ai civili coinvolti nel conflitto.