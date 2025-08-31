Gaza: la situazione precipita, Israele dichiara Gaza City “zona di combattimento pericolosa”

Shutterstock

GAZA CITY - La situazione nellacontinua a deteriorarsi rapidamente. L’esercito israeliano ha ufficialmente dichiaratoed è entrato nella città, provocando la fuga di circa un milione di persone.

Secondo la Croce Rossa, un’evacuazione di massa è al momento impossibile a causa delle condizioni sul terreno e della situazione di conflitto in corso. Le autorità militari israeliane puntano a completare l’occupazione della città entro l’inizio del Capodanno ebraico, previsto per il 22 settembre.

La tregua umanitaria è stata sospesa e la distribuzione degli aiuti alla popolazione è attualmente bloccata, peggiorando ulteriormente le condizioni della popolazione civile.

Sul fronte internazionale, è partita oggi da Barcellona una nuova flottiglia umanitaria con l’obiettivo di rompere il blocco israeliano della Striscia di Gaza e portare rifornimenti essenziali ai civili.

Nel contesto diplomatico, gli Stati Uniti hanno revocato i visti a alcuni rappresentanti palestinesi, una decisione che ha sollevato nuove polemiche a livello internazionale.

La crisi umanitaria e militare nella Striscia di Gaza continua quindi ad aggravarsi, con migliaia di civili intrappolati e con le tensioni diplomatiche in aumento.