In un contesto mozzafiato, tra i panorami unici delle Dolomiti, il 12 e 13 luglio 2025 torna il Woman Power Camp a Kronplatz: un’esperienza tutta al femminile dedicata a chi desidera avvicinarsi alla mountain bike o migliorare le proprie skills!Organizzato da SAAC – Snow & Alpine Awareness Camps in collaborazione con Skirama Kronplatz, il camp sarà condotto da rider professioniste che guideranno le partecipanti attraverso una sessione teorica al Castello di Brunico e una giornata pratica sui trail del Bike Park di Plan de Corones.L’attività è aperta a ogni livello e con gruppi suddivisi in base all’esperienza individuale. Nessuna competizione, solo condivisione e voglia di scoprire la montagna in sella alla propia bici.La partecipazione è gratuita.È previsto un contributo di 48,80 € per il bike-lift pass del 13 luglio. Disponibile anche il servizio di noleggio attrezzatura su prenotazione.Per info e iscrizioni: info@outdoor-kronplatz.com Link utili: