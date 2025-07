Sparatoria al mercato di Or Tor Kor a Bangkok: almeno quattro morti e due feriti

BANGKOK - Una tragedia si è consumata oggi al mercato di Or Tor Kor, uno dei più famosi e frequentati di Bangkok, dove un uomo armato ha aperto il fuoco causando almeno quattro vittime. Lo riferisce il Bangkok Post, mentre l’emittente Thai PBS parla anche di due persone ferite nell’attacco.

Secondo le prime informazioni, l’aggressore avrebbe poi compiuto un gesto estremo, togliendosi la vita. La polizia locale ha avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le motivazioni dietro questo episodio di violenza.

Il mercato, noto per la qualità dei suoi prodotti alimentari e per essere una meta turistica molto amata, è rimasto sotto choc per l’accaduto. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.