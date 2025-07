Scuola, in arrivo oltre 54mila assunzioni per il 2025/2026: firmato il decreto

ROMA – Il ministro dell’Istruzione e del Meritoha firmato il decreto che autorizzaper l’anno scolastico 2025/2026, di cui. A queste si aggiungeranno, con un successivo provvedimento,, a seguito del concorso bandito nel 2024: si tratta del primo reclutamento in questo ambito dopo oltre vent’anni.

«Per settembre assumeremo oltre 54mila docenti: un numero record», ha commentato il ministro Valditara, sottolineando l’importanza della continuità didattica, in particolare per gli studenti con disabilità.

«Sull’insegnamento della religione cattolica, stiamo realizzando la più significativa immissione in ruolo degli ultimi vent’anni».

Le assunzioni saranno effettuate attingendo prioritariamente dalle graduatorie a esaurimento (GaE) e dalle graduatorie dei concorsi 2016, 2018 e 2020, oltre a quelle bandite nel 2023 e 2024 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr1 e Pnrr2).

I posti saranno distribuiti dai singoli Uffici Scolastici Regionali (USR) in base alla disponibilità e al fabbisogno territoriale. Per garantire il massimo utilizzo dei posti di sostegno, in caso di residui, si attingerà anche alla prima fascia GPS sostegno, con possibilità di nomine anche in province o regioni diverse da quella di iscrizione.