Napoli, tragedia al Vomero: tre operai morti in un incidente sul lavoro

NAPOLI – Ancora sangue sui luoghi di lavoro. Tre operai hanno perso la vita questa mattina, poco prima delle 10, in un tragico incidente avvenuto in un cantiere edile nel quartiere Vomero, tra via Domenico Fontana e via San Giacomo dei Capri. Le vittime, tutti uomini italiani sulla cinquantina, stavano lavorando al rifacimento del tetto di un edificio di sette piani quando il cestello del montacarichi su cui si trovavano ha ceduto, facendoli precipitare nel vuoto per circa 20 metri.Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato intorno alle 9.40. I tre operai si trovavano su un ponteggio mobile collegato a un montacarichi dell’azienda per cui lavoravano. La cabina-cestello, che avrebbe dovuto sollevarli fino al tetto per eseguire alcuni interventi di ristrutturazione, si è invece inclinata all’altezza del settimo piano, provocando la caduta nel vuoto degli operai. I corpi sono finiti nel cortile interno dell’edificio, una chiostrina sulla quale non c’era alcuna protezione.I soccorsi sono stati allertati immediatamente, ma al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei tre uomini, morti sul colpo a causa dell’impatto violentissimo.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le Volanti e l’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Le indagini sono in corso per chiarire le cause esatte dell’incidente. Gli inquirenti stanno esaminando il montacarichi e i sistemi di sicurezza adottati nel cantiere. Al momento, l’ipotesi principale è quella di un cedimento strutturale del cestello elevatore.Il cantiere è stato posto sotto sequestro e saranno effettuati accertamenti tecnici approfonditi per verificare se vi siano state negligenze o violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Le autorità stanno anche raccogliendo le testimonianze di colleghi e residenti della zona che potrebbero aver assistito all’accaduto.Questa tragedia riaccende l’attenzione su una piaga che continua a colpire in modo inaccettabile il mondo del lavoro: quella delle morti bianche. Solo nelle ultime settimane, episodi simili hanno sconvolto diverse regioni d’Italia, richiamando l’urgenza di interventi concreti e severi in materia di sicurezza sui cantieri. Le vittime di oggi si aggiungono a una lunga lista di lavoratori che ogni anno perdono la vita mentre svolgono il proprio dovere. Una strage silenziosa che non può più essere tollerata.