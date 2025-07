Le difese russe hanno abbattuto 36 droni ucraini in quattro regioni del Paese. La notizia è stata comunicato su Telegram dal ministero della Difesa di Mosca.

Il Presidente americano Donald Trump, ha fatto sapere che sta valutando la possibilità di autorizzare nuovi finanziamenti per l'Ucraina, per la prima volta da quando è entrato in carica a gennaio: lo riporta CBS News, che cita diverse fonti diplomatiche.